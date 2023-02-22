Груздев Фёдор Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Груздев Лев Михайлович
Бракосочетание
08.02.1853
Жена: Груздева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.09.1854
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1856
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.03.1858
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.07.1859
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Груздев Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно