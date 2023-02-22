Груздев Фёдор Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Фёдор Львович

Груздев Фёдор Львович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Груздев Лев Михайлович

Мать: Груздева Анисия Никитична

Бракосочетание
08.02.1853

Жена: Груздева Анна Яковлевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1854

Сын: Груздев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
30.07.1856

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.03.1858

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
23.07.1859

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Груздев Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Груздев Агафон Фёдорович

Мать ребёнка: Груздева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close