Груздева Анисия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздева Анисия Никитична

Груздева Анисия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Груздев Пётр Львович

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Груздев Филипп Львович

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Груздев Фёдор Львович

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Кукаева Зиновья Львовна

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ефимия Львовна

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Рождение ребёнка
21.06.1842

Дочь: Прасковья Львовна

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845

Сын: Груздев Семён Львович

Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Лев Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close