Груздева Анисия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Груздев Пётр Львович
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Кукаева Зиновья Львовна
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ефимия Львовна
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
21.06.1842
Дочь: Прасковья Львовна
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
03.02.1845
Отец ребёнка: Груздев Лев Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно