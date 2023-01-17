Груздев Филипп Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти23.09.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Груздев Лев Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
10.04.1853
Дочь: Рубанова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова
Рождение ребёнка
02.11.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
?.10.1855
Рождение ребёнка
23.05.1857
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова
Смерть
23.09.1903
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область