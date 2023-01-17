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Груздев Филипп Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

23.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Груздев Лев Михайлович

Мать: Груздева Анисия Никитична

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Груздев Павел Филиппович

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

Бракосочетание
05.02.1851

Жена: Груздева Екатерина Мартемьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.04.1853

Дочь: Рубанова Александра Филипповна

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.11.1854

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
?.10.1855

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

Рождение ребёнка
23.05.1857

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1860

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Мартемьянова

Смерть
23.09.1903
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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