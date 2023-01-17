Рубанова (Груздева) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубанова (Груздева) Александра Филипповна

Рубанова (Груздева) Александра Филипповна

avatar

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.04.1853

Дата смерти

20.05.1926

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1853

Отец: Груздев Филипп Львович

Мать: Груздева Екатерина Мартемьянова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Рубанов Михаил Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1876

Сын: Рубанов Степан ст.

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
10.04.1878

Сын: Рубанов Степан мл.

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
28.05.1880

Сын: Рубанов Исай Михайлович

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Рубанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1885

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Рубанов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
16.12.1889

Сын: Рубанов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Рубанов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.05.1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close