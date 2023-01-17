Рубанова (Груздева) Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения10.04.1853
Дата смерти20.05.1926
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1853
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
09.01.1876
Сын: Рубанов Степан ст.
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
10.04.1878
Сын: Рубанов Степан мл.
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
28.05.1880
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
14.10.1882
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
02.03.1885
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
07.09.1888
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
16.12.1889
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
08.01.1891
Отец ребёнка: Рубанов Михаил Прохорович
Смерть
20.05.1926