Рубанов Михаил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1854
Дата смерти13.12.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1854
Отец: Рубанов Прохор Иванович
Мать: Рубанова Анна Романова
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
09.01.1876
Сын: Рубанов Степан ст.
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
10.04.1878
Сын: Рубанов Степан мл.
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
28.05.1880
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
14.10.1882
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
02.03.1885
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
07.09.1888
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
16.12.1889
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Рождение ребёнка
08.01.1891
Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна
Смерть
13.12.1930