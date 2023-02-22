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Рубанов Михаил Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1854

Дата смерти

13.12.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1854

Отец: Рубанов Прохор Иванович

Мать: Рубанова Анна Романова

Бракосочетание
07.02.1875

Жена: Рубанова Александра Филипповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1876

Сын: Рубанов Степан ст.

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
10.04.1878

Сын: Рубанов Степан мл.

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
28.05.1880

Сын: Рубанов Исай Михайлович

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
14.10.1882

Сын: Рубанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1885

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1888

Сын: Рубанов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Рождение ребёнка
16.12.1889

Сын: Рубанов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Рубанов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Рубанова Александра Филипповна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
13.12.1930
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