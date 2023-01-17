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Рубанов Исай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1880

Дата смерти

25.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880

Отец: Рубанов Михаил Прохорович

Мать: Рубанова Александра Филипповна

Бракосочетание
31.01.1900

Жена: Рубанова Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.03.1906

Сын: Рубанов Константин Исаевич

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Рубанов Михаил Исаевич

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Рубанов Василий Исаевич

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.06.1916

Сын: Рубанов Павел Исаевич

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна

Смерть
25.02.1939
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