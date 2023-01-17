Рубанов Исай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1880
Дата смерти25.02.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1880
Бракосочетание
31.01.1900
Рождение ребёнка
07.03.1906
Сын: Рубанов Константин Исаевич
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1907
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.02.1914
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1916
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Татьяна Ивановна
Смерть
25.02.1939