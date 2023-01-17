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Рубанов Василий Исаевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.02.1914

Дата смерти

22.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1914

Отец: Рубанов Исай Михайлович

Мать: Рубанова Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Васильевна

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубанов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна

Смерть
22.02.1991
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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