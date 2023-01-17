Рубанов Василий Исаевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1914
Дата смерти22.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1914
Отец: Рубанов Исай Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1939
Рождение ребёнка
25.07.1947
Рождение ребёнка
14.04.1951
Рождение ребёнка
29.03.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубанова Любовь Самоновна
Смерть
22.02.1991
Похороны
Неизвестно