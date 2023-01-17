Рубанов Михаил Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Михаил Исаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1907

Дата смерти

08.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1907 г.р.
1909 г.р.
1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907

Отец: Рубанов Исай Михайлович

Мать: Рубанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубанова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Лидия Алексеевна

Смерть
08.05.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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