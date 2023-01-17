Рубанов Михаил Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1907
Дата смерти08.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907
Отец: Рубанов Исай Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рубанова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубанова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1989
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область