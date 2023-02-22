Рубанова (Груздева) Анна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Груздев Роман Иванович
Бракосочетание
25.10.1848
Рождение ребёнка
15.09.1849
Дочь: Медунова Фёкла Прохоровна
Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1852
Сын: Рубанов Дмитрий Прохорович
Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.11.1854
Сын: Рубанов Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1858
Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1860
Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно