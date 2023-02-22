Рубанова (Груздева) Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Груздева) Анна Романова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Груздев Роман Иванович

Мать: Груздева Праскева Ивановна

Бракосочетание
25.10.1848

Муж: Рубанов Прохор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.09.1849

Дочь: Медунова Фёкла Прохоровна

Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1852

Сын: Рубанов Дмитрий Прохорович

Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.11.1854

Сын: Рубанов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1858

Сын: Рубанов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.04.1860

Сын: Рубанов Иван Прохорович

Отец ребёнка: Рубанов Прохор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Прохор Иванович

Смерть
Неизвестно
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