Рубанов Дмитрий Прохорович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения20.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1852
Отец: Рубанов Прохор Иванович
Мать: Рубанова Анна Романова
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.12.1872
Сын: Рубанов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Алексеевна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1880
Дочь: Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно