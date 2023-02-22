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Рубанов Дмитрий Прохорович

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

20.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1852

Отец: Рубанов Прохор Иванович

Мать: Рубанова Анна Романова

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
28.12.1872

Сын: Рубанов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.1880

Дочь: Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Рубанова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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