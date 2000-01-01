Рубанова (Телелюева) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова (Телелюева) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Телелюев Алексей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1872

Сын: Рубанов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Рубанов Дмитрий Прохорович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.03.1880

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Рубанов Дмитрий Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Дмитрий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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