Рубанова (Телелюева) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Телелюев Алексей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1872
Сын: Рубанов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Рубанов Дмитрий Прохорович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.03.1880
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Рубанов Дмитрий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно