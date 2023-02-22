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Груздева Праскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

13.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Рубанова Анна Романова

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Груздев Пётр Романович

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Цаплинова Марья Романовна

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кукаева Ефимия Романова

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Романовна

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1842

Сын: Груздев Афанасий Романович

Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Роман Иванович

Смерть
13.04.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от удушья
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