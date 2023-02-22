Груздева Праскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти13.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Рубанова Анна Романова
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Цаплинова Марья Романовна
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кукаева Ефимия Романова
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Романовна
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1842
Сын: Груздев Афанасий Романович
Отец ребёнка: Груздев Роман Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1861
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: от удушья