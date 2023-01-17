Цаплинова Марья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти04.03.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Груздев Роман Иванович
Бракосочетание
20.07.1856
Рождение ребёнка
09.08.1857
Дочь: Наталья Прохоровна
Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1861
Сын: Цаплинов Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1868
Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цаплинов Михаил Прохорович
Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович
Смерть
04.03.1919
Причина смерти: Естественная смерть/старость