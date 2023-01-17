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Цаплинова Марья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

04.03.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Груздев Роман Иванович

Мать: Груздева Праскева Ивановна

Бракосочетание
20.07.1856

Муж: Цаплинов Прохор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Дочь: Наталья Прохоровна

Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1861

Сын: Цаплинов Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1868

Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цаплинов Михаил Прохорович

Отец ребёнка: Цаплинов Прохор Иванович

Смерть
04.03.1919
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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