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Цаплинов Прохор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

31.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Цаплинов Иван Иванович

Мать: Цаплинова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Прохоровна

Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Цаплинов Алексей Прохорович

Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Марья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цаплинов Михаил Прохорович

Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна

Смерть
31.07.1916
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