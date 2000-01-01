Цаплинов Прохор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти31.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Цаплинов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Прохоровна
Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Цаплинов Алексей Прохорович
Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цаплинов Михаил Прохорович
Мать ребёнка: Цаплинова Марья Романовна
Смерть
31.07.1916