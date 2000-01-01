Цаплинов Алексей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинов Алексей Прохорович

Цаплинов Алексей Прохорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Цаплинов Прохор Иванович

Мать: Цаплинова Марья Романовна

Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Цаплинова Мария Логиновна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
13.09.1883

Сын: Цаплинов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

c Селитьба
Рождение ребёнка
05.07.1886

Сын: Цаплинов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.03.1889

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

c Селитьба
Рождение ребёнка
22.01.1891

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1892

Сын: Цаплинов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

Рождение ребёнка
19.02.1894

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Цаплинов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close