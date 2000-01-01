Цаплинов Алексей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
13.01.1882
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
13.09.1883
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
c Селитьба
Рождение ребёнка
05.07.1886
Сын: Цаплинов Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
08.03.1889
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
c Селитьба
Рождение ребёнка
22.01.1891
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
c Селитьба, Сосновский р-н
Рождение ребёнка
1892
Сын: Цаплинов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
Рождение ребёнка
19.02.1894
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
с. Селитьба
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Цаплинов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
Горьковская обл., Сосновский р-н, с. Селитьба
Рождение ребёнка
10.04.1899
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Мария Логиновна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно