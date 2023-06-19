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Цаплинов Иван Алексеевич

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883

Отец: Цаплинов Алексей Прохорович

Мать: Цаплинова Мария Логиновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1903

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Раида Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Цаплинов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Цаплинов Симон Иванович

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаплинова Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно