Цаплинов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1883
Рождение ребёнка
25.10.1903
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Раида Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
10.01.1913
Сын: Цаплинов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
03.02.1916
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цаплинова Наталья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно