Цаплинов Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦаплинов Афанасий Иванович

Цаплинов Афанасий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1913

Дата смерти

02.07.1965

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913

Отец: Цаплинов Иван Алексеевич

Мать: Цаплинова Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
21.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
18.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Наталия Ивановна

Смерть
02.07.1965
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close