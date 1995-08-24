Цаплинова (Караштина) Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1914
Дата смерти24.08.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Отец: Караштин Иван Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1934
Рождение ребёнка
18.08.1938
Рождение ребёнка
07.10.1944
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
09.02.1951
Рождение ребёнка
05.10.1953
Рождение ребёнка
11.12.1955
Смерть
24.08.1995
Похороны
Неизвестно