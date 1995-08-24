Цаплинова (Караштина) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Караштина) Наталия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

24.08.1995

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914

Отец: Караштин Иван Петрович

Мать: Караштина Матрона Петровна

Рождение ребёнка
21.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Афанасий Иванович

Смерть
24.08.1995
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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