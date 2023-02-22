Цаплинова Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1903
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Раида Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.01.1913
Сын: Цаплинов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1916
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно