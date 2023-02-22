Цаплинова Наталья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Наталья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1903

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Раида Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.09.1910

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.01.1913

Сын: Цаплинов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1916

Сын: Цаплинов Симон Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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