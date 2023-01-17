Цаплинов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1898
Дата смерти02.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Рождение ребёнка
27.11.1916
Дочь: Телелюева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гусева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Военная служба
1942
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.01.1945