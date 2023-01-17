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Цаплинов Василий Алексеевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

02.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: Цаплинов Алексей Прохорович

Мать: Цаплинова Мария Логиновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.11.1916

Дочь: Телелюева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гусева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цаплинова Пелагея Андреевна

Военная служба
1942
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
02.01.1945
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