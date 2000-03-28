Телелюева (Цаплинова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1916
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1916
Рождение ребёнка
03.10.1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область