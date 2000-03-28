Телелюева (Цаплинова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Цаплинова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1916

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1916

Отец: Цаплинов Василий Алексеевич

Мать: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
03.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Константин Андреевич

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Константин Андреевич

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телелюев Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Константин Андреевич

Смерть
28.03.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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