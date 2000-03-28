Телелюев Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1915
Дата смерти28.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915
Рождение ребёнка
03.10.1949
Сын: Телелюев Александр Константинович
Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Галина Константиновна
Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область