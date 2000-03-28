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Телелюев Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1915

Дата смерти

28.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1915

Отец: Телелюев Андрей Ефремович

Мать: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
03.10.1949

Сын: Телелюев Александр Константинович

Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Галина Константиновна

Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Екатерина Васильевна

Смерть
28.12.1979
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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