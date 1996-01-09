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Телелюев Андрей Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Телелюев Ефрем Васильевич

Мать: Телелюева Прасковья Павловна

Бракосочетание
07.01.1909

Жена: Телелюева Христина Агафоновна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1910

Сын: Телелюев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Телелюев Александр Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
23.11.1915

Сын: Телелюев Константин Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
28.02.1920

Дочь: Думнова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Телелюев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
07.06.1926

Дочь: Горчакова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Телелюев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна

Смерть
1952
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