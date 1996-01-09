Телелюев Андрей Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
07.01.1909
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
14.07.1910
Сын: Телелюев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Телелюев Александр Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Рождение ребёнка
23.11.1915
Сын: Телелюев Константин Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Рождение ребёнка
28.02.1920
Дочь: Думнова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Телелюев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Рождение ребёнка
07.06.1926
Дочь: Горчакова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Телелюева Христина Агафоновна
Смерть
1952