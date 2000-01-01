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Телелюев Ефрем Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1886

Сын: Телелюев Василий Ефремович

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Телелюев Андрей Ефремович

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телелюев Павел Ефремович

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Пётр Ефремович

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Медунова Матрёна Ефремовна

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Телелюев Александр Ефремович

Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно
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