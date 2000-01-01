Телелюев Ефрем Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1886
Сын: Телелюев Василий Ефремович
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Телелюев Андрей Ефремович
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Медунова Матрёна Ефремовна
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
04.08.1905
Сын: Телелюев Александр Ефремович
Мать ребёнка: Телелюева Прасковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно