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Телелюев Павел Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Жена

1898 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Телелюев Ефрем Васильевич

Мать: Телелюева Прасковья Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1913

Сын: Телелюев Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
14.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева Аксенья (Анисья) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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