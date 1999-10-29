Телелюев Павел Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
22.04.1913
Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
16.09.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
14.02.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телелюева Зинаида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно