Медунова (Телелюева) Матрёна Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
04.02.1922
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович
Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Медунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Доярка
Смерть
Неизвестно