Медунова (Телелюева) Матрёна Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова (Телелюева) Матрёна Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Телелюев Ефрем Васильевич

Мать: Телелюева Прасковья Павловна

Бракосочетание
04.02.1922

Муж: Медунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Медунов Павел Иванович

Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович

Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Медунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медунов Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Доярка
Смерть
Неизвестно
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