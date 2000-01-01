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Телелюева Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1886

Сын: Телелюев Василий Ефремович

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Телелюев Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Телелюев Павел Ефремович

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Телелюев Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Медунова Матрёна Ефремовна

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Телелюев Александр Ефремович

Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Ефрем Васильевич

Смерть
Неизвестно
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