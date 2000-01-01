Телелюева Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1886
Сын: Телелюев Василий Ефремович
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Телелюев Андрей Ефремович
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Медунова Матрёна Ефремовна
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1905
Сын: Телелюев Александр Ефремович
Отец ребёнка: Телелюев Ефрем Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно