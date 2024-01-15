Телелюев Василий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник | Селитьбенская артель
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Гусева Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Телелюев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
1909
Сын: Телелюев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
11.09.1911
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Телелюев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
03.10.1915
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Телелюев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Бракосочетание
16.02.1922
Смерть
Неизвестно