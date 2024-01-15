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Телелюев Василий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1886

Отец: Телелюев Ефрем Васильевич

Мать: Телелюева (Кукаева) Прасковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Плотник | Селитьбенская артель
Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Гусева Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Телелюев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
1909

Сын: Телелюев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Телелюев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Телелюев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915

Сын: Телелюев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
03.10.1915

Сын: Телелюев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Телелюев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.02.1922

Жена: Телелюева (Колесова) Любовь Герасимовна

Смерть
Неизвестно

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