Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1885
Дата смерти01.11.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Гусева Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Телелюев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
1909
Сын: Телелюев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
11.09.1911
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
29.10.1913
Сын: Телелюев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
03.10.1915
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Рождение ребёнка
28.04.1919
Сын: Телелюев Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович
Смерть
01.11.1921
Причина смерти: От водянки и язвы желудка