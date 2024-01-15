Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Думнова) Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1885

Дата смерти

01.11.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1885

Отец: Думнов Павел Спиридонович

Мать: Думнова (Сочихина) Татьяна (Матрена) Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телелюев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Гусева Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Телелюев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
1909

Сын: Телелюев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
11.09.1911

Сын: Телелюев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.10.1913

Сын: Телелюев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1915

Сын: Телелюев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
03.10.1915

Сын: Телелюев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Рождение ребёнка
28.04.1919

Сын: Телелюев Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Телелюев Василий Ефремович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.11.1921
Причина смерти: От водянки и язвы желудка

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