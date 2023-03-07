Телелюев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1911
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
15.08.1938
Рождение ребёнка
07.01.1941
Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.04.1942