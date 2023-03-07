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Телелюев Иван Васильевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.09.1911

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1911

Отец: Телелюев Василий Ефремович

Мать: Телелюева Клавдия Павловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телелюева Мария Ивановна

Военная служба
1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.04.1942
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