Медунов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1902
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1902
Отец: Медунов Иван Дмитриевич
Мать: Медунова Анна Васильевна
Бракосочетание
04.02.1922
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна
Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Медунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна
Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
?.12.1942