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Медунов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1902

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

1922 г.р.
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1929 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1902

Отец: Медунов Иван Дмитриевич

Мать: Медунова Анна Васильевна

Бракосочетание
04.02.1922

Жена: Медунова Матрёна Ефремовна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Медунов Павел Иванович

Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна

Горьковская обл., Павловский р-н
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Медунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медунова Матрёна Ефремовна

Военная служба
?.07.1941
Сосновский РВК, Горьковская обл., Сосновский р-н
РККА
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
?.12.1942
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