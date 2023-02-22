Медунов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881
Отец: Медунов Дмитрий Антонов
Бракосочетание
20.01.1900
Жена: Медунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Медунов Александр Иванович
Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.09.1902
Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1909
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1915
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно