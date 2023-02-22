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Медунов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1881

Отец: Медунов Дмитрий Антонов

Мать: Медунова Зиновия Яковлева

Бракосочетание
20.01.1900

Жена: Медунова Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Медунов Александр Иванович

Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.09.1902

Сын: Медунов Иван Иванович

Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1909

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.12.1915

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Медунова Анна Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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