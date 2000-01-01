Медунова Зиновия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунова Зиновия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1880

Сын: Медунов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Медунов Дмитрий Антонов

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Медунов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Медунов Дмитрий Антонов

Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Медунов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Медунов Дмитрий Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медунов Дмитрий Антонов

Смерть
Неизвестно
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