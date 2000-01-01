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Медунов Дмитрий Антонов

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Евдокия Герасимовна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1880

Сын: Медунов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева

Рождение ребёнка
08.09.1881

Сын: Медунов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева

Рождение ребёнка
01.09.1885

Сын: Медунов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медунова Зиновия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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