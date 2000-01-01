Медунов Дмитрий Антонов
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
с. Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1880
Сын: Медунов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева
Рождение ребёнка
08.09.1881
Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева
Рождение ребёнка
01.09.1885
Сын: Медунов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Медунова Зиновия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно