Медунова Евдокия Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Валявин Герасим Андрианов
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1849
Рождение ребёнка
01.01.1850
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1852
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1854
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.10.1855
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1857
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1859
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1862
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Сатина Устинья Антоновна
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1867
Дочь: Богатырёва Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович
Смерть
Неизвестно