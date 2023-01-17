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Медунова Евдокия Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Валявин Герасим Андрианов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1849

Муж: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Медунов Иван Антонович

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1852

Сын: Медунов Василий Антонов

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1854

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Медунов Дмитрий Антонов

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1857

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1859

Дочь: Марья Антонова

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.05.1862

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Сатина Устинья Антоновна

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1867

Дочь: Богатырёва Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Медунов Антон Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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