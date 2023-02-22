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Валявина Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Валявин Никита Герасимов

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Медунова Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Афимия Герасимова

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Федосья Герасимова

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.08.1841

Сын: Валявин Андрей Герасимов

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1844

Сын: Валявин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1847

Дочь: Кулакова Ксения Герасимова

Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявин Герасим Андрианов

Смерть
27.09.1848
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: чахотка
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