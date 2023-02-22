Валявина Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти27.09.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Медунова Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Афимия Герасимова
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Федосья Герасимова
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
15.08.1841
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
22.02.1844
Сын: Валявин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Рождение ребёнка
12.03.1847
Дочь: Кулакова Ксения Герасимова
Отец ребёнка: Валявин Герасим Андрианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1848
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: чахотка