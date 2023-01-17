Кулакова (Валявина) Ксения Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1847
Отец: Валявин Герасим Андрианов
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1867
Рождение ребёнка
16.03.1868
Рождение ребёнка
23.03.1870
Сын: Кулаков Иван Фомич
Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев
Рождение ребёнка
20.05.1871
Рождение ребёнка
14.04.1880
Дочь: Ирина Фоминична
Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев
Рождение ребёнка
26.07.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев
Рождение ребёнка
24.07.1883
Смерть
Неизвестно