Кулакова (Валявина) Ксения Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Валявина) Ксения Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

1870 г.р.
1880 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1847

Отец: Валявин Герасим Андрианов

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1867

Муж: Кулаков Фома Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1870

Сын: Кулаков Иван Фомич

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1871

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Ирина Фоминична

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Рождение ребёнка
26.07.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Рождение ребёнка
24.07.1883

Отец ребёнка: Кулаков Фома Алексеев

Смерть
Неизвестно
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