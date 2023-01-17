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Кулаков Фома Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

1870 г.р.
1880 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1843

Отец: Кулаков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1867

Жена: Кулакова Ксения Герасимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1868

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.03.1870

Сын: Кулаков Иван Фомич

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.05.1871

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
14.04.1880

Дочь: Ирина Фоминична

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
26.07.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Рождение ребёнка
24.07.1883

Мать ребёнка: Кулакова Ксения Герасимова

Смерть
Неизвестно
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