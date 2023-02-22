Кулакова (Ягодина) Пелагея Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Ягодина) Пелагея Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кулаков (ягодин) Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кулаков (ягодин) Максим Алексеев

Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Алексеева

Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов

Рождение ребёнка
25.06.1843

Сын: Кулаков (ягодин) Фома Алексеев

Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов

Смерть
01.04.1885
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