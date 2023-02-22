Кулакова (Ягодина) Пелагея Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти01.04.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кулаков (ягодин) Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кулаков (ягодин) Максим Алексеев
Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Алексеева
Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов
Рождение ребёнка
25.06.1843
Сын: Кулаков (ягодин) Фома Алексеев
Отец ребёнка: Кулаков (ягодин) Алексей Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1885