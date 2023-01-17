Кулаков Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кулаков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1849
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1852
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
22.03.1855
Сын: Кулаков Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
17.05.1858
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
10.06.1859
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1862
Сын: Кулаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1866
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1869
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна
Смерть
Неизвестно