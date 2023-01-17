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Кулаков Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кулаков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1849

Жена: Кулакова Васса Алексеевна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
24.07.1852

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
22.03.1855

Сын: Кулаков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1858

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.06.1859

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Рождение ребёнка
26.07.1862

Сын: Кулаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Кулаков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1869

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Кулакова Васса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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