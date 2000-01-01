Кулакова Васса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Кулаков Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кулаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1866
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно