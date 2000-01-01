Кулакова Васса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Васса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Кулаков Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кулаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1866

Сын: Кулаков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кулаков Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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