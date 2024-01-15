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Вологина Матрона Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бессонова Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кулакова Васса Алексеева

Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1839

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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