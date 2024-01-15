Вологина Матрона Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бессонова Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кулакова Васса Алексеева
Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1839
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Вологин Алексей Прохоров
Смерть
Неизвестно