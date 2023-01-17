Богатырёва (Медунова) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Медунова) Ирина Антоновна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

05.04.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1867

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Евдокия Герасимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1889

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Родионова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1894

Сын: Богатырёв Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
02.02.1896

Сын: Богатырёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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