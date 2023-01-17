Богатырёва (Медунова) Ирина Антоновна
Место рождения
Дата рождения05.04.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1867
Рождение ребёнка
09.10.1889
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Родионова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
?.03.1894
Сын: Богатырёв Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
02.02.1896
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: Анфиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Богатырёв Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно