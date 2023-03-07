Родионова (Богатырёва) Пелагея Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.10.1890
Дата смерти27.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1890
Рождение ребёнка
16.09.1914
Сын: Родионов Антонид Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1917
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Родионов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1972
Похороны
Неизвестно