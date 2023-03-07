Родионова (Богатырёва) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Богатырёва) Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

22.10.1890

Дата смерти

27.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1890

Отец: Богатырёв Фёдор Григорьевич

Мать: Богатырёва Ирина Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Родионов Антонид Иванович

Отец ребёнка: Родионов Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1917

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Родионов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Иван Иванович

Смерть
27.01.1972
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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