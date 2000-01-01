Родионов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Родионов Иван
Мать: Родионова Елена
Рождение ребёнка
16.09.1914
Сын: Родионов Антонид Иванович
Мать ребёнка: Родионова Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.01.1917
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Родионова Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1947