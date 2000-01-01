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Родионов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Родионов Иван

Мать: Родионова Елена

Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Родионов Антонид Иванович

Мать ребёнка: Родионова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.01.1917

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Родионова Пелагея Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Пелагея Фёдоровна

Смерть
?.12.1947
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