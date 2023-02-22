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Родионов Антонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1914

Дата смерти

24.11.1950

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914

Отец: Родионов Иван Иванович

Мать: Родионова Пелагея Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родионова Елизавета Ивановна

Смерть
24.11.1950
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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