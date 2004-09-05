Родионова (Софонова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1913
Дата смерти05.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913
Рождение ребёнка
12.01.1937
Рождение ребёнка
18.10.1940
Рождение ребёнка
14.10.1946
Рождение ребёнка
22.09.1949
Смерть
05.09.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область