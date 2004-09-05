Родионова (Софонова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Софонова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1913

Дата смерти

05.09.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913

Отец: Софонов Иван Афанасьевич

Мать: Софонова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Антонид Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Антонид Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Антонид Иванович

Рождение ребёнка
22.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Антонид Иванович

Смерть
05.09.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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