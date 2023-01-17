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Софонов Иван Афанасьевич

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Софонов Афанасий

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.11.1913

Дочь: Родионова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Софонов Константин Иванович

Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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