Софонов Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Софонов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1913
Дочь: Родионова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Софонов Константин Иванович
Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софонова Зиновья Ивановна
Смерть
Неизвестно