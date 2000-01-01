Софонов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: не указана
Менщиково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софонов Фёдор Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софонов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Меньщиково
Смерть
Неизвестно