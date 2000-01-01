Софонов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софонов Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Софонов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Менщиково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софонов Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софонов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Меньщиково
Смерть
Неизвестно
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