Богатырёв Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1867
Дата смерти27.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867
Рождение ребёнка
09.10.1889
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: Родионова Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
?.03.1894
Сын: Богатырёв Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
02.02.1896
Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: Анфиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна
Смерть
27.03.1899
Причина смерти: Чахотка