Богатырёв Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёв Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1867

Дата смерти

27.03.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1867

Отец: Богатырёв Григорий Иванович

Мать: Богатырёва Анна Ильина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.10.1889

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: Родионова Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.03.1894

Сын: Богатырёв Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
02.02.1896

Сын: Богатырёв Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Анфиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Богатырёва Ирина Антоновна

Смерть
27.03.1899
Причина смерти: Чахотка
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